رئيس حكومة تونس: انعقاد اللجنة العليا المشتركة مع ليبيا قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أهمية تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في تونس وليبيا ‏والإسراع باجتماع اللجان القطاعية تمهيدًا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القادمة‎.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة التونسي، بالعاصمة تونس، مع وزير الاقتصاد والتجارة ‏الليبي، محمد علي الحويج،‏ وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في جميع ‏المجالات.‏

وكانت تونس وليبيا قد أعلنتا فى وقت سابق، خلو المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي، بعد تكفل كل ‏منهما بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، أن تونس تكفلت بإيواء ‏العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان مختلفة كانوا عالقين عند الحدود ‏التونسية الليبية، تبعاً لاتفاق وقع مع الجانب الليبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من ‏المهاجرين العالقين.