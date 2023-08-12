رئيس الإمارات: الشباب المحرك الأساس لمسيرة التنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 06:23 مساءً - قال الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، لقد سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة.

وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية. وفق صحيفة البيان .

وأكد أن على الشباب التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده ودعاهم إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، كما شدد على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال لقاء بن زايد عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب ـ الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم، مشيداً بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله، مؤكداً أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة.

وأضاف أن الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضوح رؤيتها وتحديد إستراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها.

وأضاف أن العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه لكن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

وقال إن تحدي الأزمات مثل "كورونا " دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي.