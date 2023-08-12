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الجيش اللبنانى: القبض على 130 سوريا و4 لبنانيين لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 06:23 مساءً - أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على 130 سوريا و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية بإتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وأكد الجيش - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش ألقت القبض فى بلدة الشيخ زنّاد بعكار شمالى البلاد على 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما ألقت القبض على الرأس المدبر للعملية وهو مواطن لبناني.

وأضاف أن التحقيقات تجرى مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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