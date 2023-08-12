الجيش اللبنانى: القبض على 130 سوريا و4 لبنانيين لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 06:23 مساءً - أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على 130 سوريا و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية بإتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وأكد الجيش - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش ألقت القبض فى بلدة الشيخ زنّاد بعكار شمالى البلاد على 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما ألقت القبض على الرأس المدبر للعملية وهو مواطن لبناني.

وأضاف أن التحقيقات تجرى مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.