الذهب يُنهي الأسبوع على خسائر
أنهت أسعار الذهب الأسبوع المنصرم على خسائر متأثرة بقوة الدولار، واستقرت قرب أدنى مستوى في شهر، في ظل تجاهل بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 0.08 في المائة إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق.. وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45 في المائة.
وكان الذهب قد سجل مكاسب وصلت إلى 0.8 في المائة الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.
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