الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية لتفريغ خزان ”صافر”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 10:27 مساءً - رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمنى والمقدرة حمولته بـ 1.14 مليون برميل.



وأشادت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم /السبت/- بالجهود المبذولة من قبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة الدول التى أثمرت فى إنجاح هذه المهمة، لما قاموا به من جهود ساهمت فى الإسراع فى إنجاز هذه المهمة الحيوية والتى حالت دون وقوع كارثة بيئية.