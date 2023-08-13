ترحيب فلسطيني بتعيين السعودية سفيرًا لها في القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 12:29 مساءً - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيراً مفوضاً وفوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين وقنصل عام في مدينة القدس العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: “إن توقيت هذا القرار يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، كما أنه يشكل امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا”.

وأعربت الخارجية عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.

بدوره، أكد سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، أن تعيين المملكة السفير نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، يعتبر رسالة إلى العالم بأنها تتعامل مع فلسطين كدولة، وعاصمتها القدس.

وقال الأغا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الخطوة السعودية تشكل رغبة في تعميق وترسيخ العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

وشدد على أن دعم السعودية لقيادة وحكومة وشعباً لدولة فلسطين وشعبها تاريخي وثابت، ولطالما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني، حتى حصوله على حقوقه المشروعة.

وأوضح الأغا أن الرئيس محمود عباس يؤكد دائمًا الثقة الكاملة بالقيادة السعودية، وبمواقفها الداعمة لدولة فلسطين.

وتسلم أمس مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين، وقنصل عام للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين، غير مقيم، على أن يصار إلى تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل.