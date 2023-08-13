مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 11.7 نقطة وبنسبة 0.25 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4768.87 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.21 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، بأن قيمة التداول بلغت 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و771 ألفًا و862 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة طفيفة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 426 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 45.12 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 145 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 15.38 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 281 ألف ريال عُماني وبنسبة 29.75 في المائة.