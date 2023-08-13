رئيس العراق يؤكد أهمية العلاقات القائمة مع الاتحاد الأوروبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 08:19 مساءً - أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية العلاقات القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان "أهمية العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطويرها في العديد من المجالات المهمة بما فيها قضايا الحريات وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والفساد"، لافتاً إلى "ضرورة العمل على تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشاد بدور السفير فيليه فاريولا خلال فترة عمله في تطوير أواصر العلاقات الثنائية" متمنيا له "النجاح في مهام عمله المقبلة".

من جانبه، قدم السفير فيليه فاريولا "شكره وتقديره للرئيس العراقي،معربا عن سعادته خلال فترة عمله في العراق"، مؤكدا "أهمية توطيد العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره".