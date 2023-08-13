أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطى ”صافر” باليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 08:19 مساءً - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإستكمال المرحلة الطارئة من انقاذ الخزان النفطي المتهالك "صافر" قبالة السواحل اليمنية، بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وأعرب أبو الغيط، عبر حسابه على موقع "إكس" والمعروف سابقا باسم "تويتر"، عن تقديره لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني اقليمياً ودولياً.

وكانت الأمم المتّحدة، أعلنت انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمنى فى البحر الأحمر، وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالى زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب، بحسب سكاى نيوز.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى 25 يوليو الماضى عن بدء مشروع يستغرق لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة.

وقالت المنظمة الدولية فى بيان إنّ أمينها العام أنطونيو جوتيريش "يرحّب بالأنباء التى تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم (الجمعة)، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".