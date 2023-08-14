استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوى

استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوىاستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى شهري لها دون 1920 دولارًا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مستقرة؛ بتأثير من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزينة في الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، بأن قوة الدولار الأمريكي تأتي نتيجة حالة الشك التي تنتاب الأسواق العالمية بشأن مسار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الصادرة أخيرًا عن الاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت المؤشرات الاقتصادية أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة كانت أقل من التوقعات في شهر يوليو الماضي علاوة على ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الذي تجاوز بدوره التوقعات؛ ما يدعم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن السيطرة على التضخم تتطلب المزيد من العمل؛ ما انعكس بالضغط على أسعار المعادن الثمينة فتراجعت أسعار الذهب والفضة للعقود الآجلة وانخفض الذهب لشهر ديسمبر 80ر0 دولار إلى 1948 دولارًا، فيما انخفضت الفضة لسبتمبر 086ر0 دولار إلى 73ر22 دولارًا.