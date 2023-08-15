عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ونفذ المُستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل المزعوم".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام 1994.