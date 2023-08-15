اشتية: ماكينة الإرهاب الإسرائيلية لا تتوقف عن قتل الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 03:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم يعود إلى شعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، مطالبا بتقديمهم للعدالة الدولية.

وجاءت أقوال اشتية خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيدين الطفل قصي الولجي (16 عاماً) ومحمد ربحي نجوم (25 عاما)، اللذين استشهدا برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية.

وأوضح اشتية، أن «ماكينة الإرهاب الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم، في متوالية القتل والحرق والمحو التي يجاهر بها قادة المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، والتي كان آخرها قتل الشاب نجوم، والطفل الولجي، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية».

وقد شيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم، اليوم الثلاثاء.

واستشهد الاثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.