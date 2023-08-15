الروبل الروسي يقلص خسائره بعد يوم عاصف
قلص الروبل الروسي من خسائره في تعاملات الاثنين، بعد إعلان البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لدعم الروبل في ظل تراجعه أمام العملات الرئيسية.
وأفاد موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن بيانات بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، بأنه تم تداول الدولار عند 96.33 روبل، واليورو عند 105.12 روبل اليوم بحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو.
وكان الدولار قد اقترب في تعاملات يوم أمس الاثنين الصباحية في بورصة موسكو من مستوى 103 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، لكن بعد إعلان المركزي الروسي قلصت العملة الروسية خسائرها، حيث تم تداول الدولار عند 97 روبلا.
وبعد تراجع العملة الروسية، أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لمجلس إداراته اليوم الثلاثاء لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات أن يرفع المركزي سعر الفائدة بشكل ملحوظ لدعم الروبل.
ومن المقرر أن يعلن بنك روسيا (المركزي الروسي) بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو قراره حول سعر الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق.
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