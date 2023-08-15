رئيس وزراء الصومال يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:30 مساءً - أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، التزام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات والتعاون الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال تينا إنتلمان، بمناسبة انتهاء فترة عملها في الصومال، حيث أشاد بري بدورها في تعزيز العلاقات والتعاون بين الصومال والاتحاد الأوروبي خلال فترة عملها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

من جانبها، أعربت السفيرة تينا عن امتنانها للحكومة الصومالية لتعاونها الوثيق خلال فترة عملها.