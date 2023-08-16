ارتفاع حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 27 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت ليل الإثنين الثلاثاء بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلس إلى 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وأكد مركز طب الطوارئ والدعم سقوط 27 قتيلا وإصابة 106 آخرين على الأقل في حصيلة «مبدئية» للاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، هدوءا حذرا بعد توقف الاشتباكات بين قوات الردع وقوات اللواء 444، وذلك بعد الاتفاق على إطلاق سراح قائد اللواء محمود حمزة الذي احتجزته قوات الردع وكان سببا في اندلاع الاشتباكات.

وينص الاتفاق بين المجموعتين العسكريتين، الذي جرى بتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، على إيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة طرابلس.

من جهتها، لوحت كتائب مصراتة بتشكيل قوة لبسط الأمن حال فشلت حكومة طرابلس في ذلك.

وطلبت الكتائب من الأهالي في طرابلس بالنزول إلى الساحات بمظاهرات عارمة لرفض ما وصفته بالأعمال الإجرامية.