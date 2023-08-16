استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر، وسط رهانات على رفع جديد لأسعار الفائدة الأمريكية.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولارات للأوقية.

فيما استقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولاراً للأوقية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.61 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 887.29 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1237.45 دولاراً.