فلسطين: فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال يقوض الحل السياسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها اقتحام مدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين مقام يوسف.

حذرت الخارجية الفلسطينية «من خطورة التصعيد المتمثل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعًا منظمًا، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفًا، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد بتفجير ساحة الصراع».

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن جرائم ميليشيا المستوطنين، مطالبةً المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك الميليشيات.