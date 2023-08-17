دبلوماسى كويتى يؤكد حرص بلاده على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية مع الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - أكد سفير الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم حرص بلادة (قيادة وحكومة وشعبا)، على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين خاصة أن العلاقات الكويتية الإماراتية متجذرة عبر التاريخ والجغرافيا وتحكمها وحدة المصير والعمل المشترك؛ ضمن المنظومة الخليجية والعربية علاوة على التعاون الإقليمي والدولي إزاء التحديات في المنطقة والعالم.

ولفت الغنيم - خلال تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مراسم استقبال جرت في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي الأربعاء ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى الارتباط الوثيق والتعاون البناء على مختلف المستويات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة رسختها القيادتان الكويتية والإماراتية دائما بعقل وقلب واحد لاسيما في التاريخ الحديث عبر مواقف ومحطات مفصلية يوما بعد آخر جعلت العلاقات الكويتية الإماراتية نموذجا يحتذى به.

وأعرب عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين إلى مجالات أرحب وأوسع، مؤكدا أنه لن يدخر وسعا في تشرفه بتمثيل دولة الكويت خير تمثيل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويمضي بها قدما إلى الأمام.