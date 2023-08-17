الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 5 أشهر

الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 5 أشهرلامست أسعار الذهب اليوم الخميس أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخمًا بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار.