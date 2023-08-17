وزير الخارجية السعودى: نتطلع لرفع مستوى التعاون وتعزيز العلاقات مع إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أعرب وزير الخارجية السعودى فيصل فرحان عبد الله آل سعود اليوم الخميس، عن تطلع المملكة لرفع مستوى التعاون والتنسيق مع إيران والتطلع لمرحلة جديدة فى العلاقات تمتاز بالأخوة الإسلامية والسعى المشترك لتعزيز العلاقات بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى مع نظيره الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان فى الرياض، حيث أكد أن لقائهما تناول عددا من المواضيع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن المملكة تثمن قرار إيران بدعم ترشيح المملكة لاستضافة المعرض الدولى "اكسبو 2030".

وأوضح وزير الخارجية السعودى أن اللقاء جاء استمرارا لخطوات تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية فى تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين فى تنفيذ بنود الاتفاق التى تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أنه فى إطار تنفيذ الاتفاقية فقد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالهما، كما تأتى مباشرة سفير المملكة المعين لدى إيران والسفير الإيرانى لدى المملكة مهام أعمالهما خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية السعودى حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية وأهمية استمرار التشاور والتنسيق فى الفترة المقبلة بين وزارتى الخارجية بالبلدين، وتطلع المملكة لزيارة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى إلى المملكة بناء على الدعوة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.