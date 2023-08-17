مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.40%ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 18.9 نقطة وبنسبة 0.40 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4785.26 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4766.39 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، بأن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و822 ألفًا و404 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 12.4 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و399 ألفًا و541 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.037 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.96 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 938 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 24.55 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 89 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 2.32 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 850 ألف ريال عُماني وبنسبة 22.23 في المائة.