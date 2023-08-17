زلزال متوسط الشدة يضرب شرق الجزائر ولا أنباء عن إصابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 09:29 مساءً - كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية متوسطة الشدة، في تمام الساعة 13:25 ظهراً، بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر، دون أن ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت صحيفة «سبق برس» الجزائرية، أنه تم الكشف عن مركز الهزة والموجود على بعد حوالي كيلومتر واحد من شمال غرب «ثنية النصر»، في ولاية برج بوعريريج، شرق الجزائر.

الزلزل يضرب تونس والجزائر

وسجلت محطات رصد الزلازل، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، في وقت سابق من منتصف الليلة الماضية، في حوالي الساعة 12:13 صباح الخميس، هزة أرضية متوسطة أيضاً، بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر.

ووفق إذاعة «موزاييك» التونسية، فقد حدد مركز الهزة الأرضية، حسب التحاليل الأولية عند خط عرض 34.39 درجة، وخط طول 10.92 درجة، جنوب جزيرة «قرقنة» من ولاية صفاقس.