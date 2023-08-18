الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهرارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.78 دولار، وزاد البلاتين 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.