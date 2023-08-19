محمد بن راشد: مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 02:25 مساءً - أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ قيم العطاء، ومد يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.

وقال حاكم دبيK عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس/آب من كل عام: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا.. مستمرون في مد يد العون للشعوب الأقل حظاً.. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.. ومستمرون بغرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية».

وتحتفل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس/آب من كل عام، ويقترن احتفالها هذا العام بإنجازات قياسية حققتها في عام 2022، حيث أنفقت عبر 35 مؤسسة تندرج تحت مظلتها، 1.4 مليار درهم على جميع المبادرات الإنسانية والتنموية والبرامج المجتمعية، واستطاعت بجهود 847 موظفاً و150266متطوعاً الوصول إلى 102 مليون إنسان في 100 دولة حول العالم، وهو أكبر عدد من المستفيدين في عام واحد، بالمقارنة مع الأعوام السابقة.