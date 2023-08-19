أسعار الذهب تُنهي الأسبوع على تراجع
ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.
وبحسب ما نقلته وكالة "العهد نيوز" اليوم السبت، فقد تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27 في المائة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.34 في المائة عند 22.74 دولار، وتراجع البلاتين 0.27 في المائة إلى 909.88 دولار، وخسر البلاديوم 2.85 في المائة لينهي الأسبوع عند مستوى 1256.13 دولار.
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