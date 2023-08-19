الدفاع المدنى السعودى يدعو إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 09:29 مساءً - دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعــاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وخليص ورابغ ، ومناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك.