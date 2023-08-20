الأردن يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت “القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي” في بيان رسمي، أن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت صباح اليوم السبت، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن “العثور على 63 ألف حبة “كبتاغون” و588 كف حشيش، وذلك بعد “تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة”.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.

وأشار البيان إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الحدود، وكذلك أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة الأمن في الأردن.