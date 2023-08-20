الخارجية الفلسطينية تدين تحريض المستوطنين على بلدة حوارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد هجمات واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي إلى اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة وكذلك اعتداءاتهم الهمجية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في القدس أيضا وعلى الطرق الرئيسة ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت الوزارة بشدة الشعارات والدعوات التحريضية التي يطلقها غلاة المستوطنين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو مجددا لمحو حوارة.

وأكدت الوزارة “أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن غفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لعودة شعار “محو حوارة”، وتعتبره تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها.

ورأت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم شجع غلاة المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم وإعادة إنتاج حرق ومحو حوارة.