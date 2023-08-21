ارتفاع الأسهم اليابانية
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 0.32 في المائة ليصل إلى 31552.85 نقطة.. في حين زاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.19 في المائة ليصل إلى 2241.44 نقطة.
ويُذكر أن المؤشر نيكي سجل يوم الجمعة الماضي أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات.
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