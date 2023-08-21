الاستخبارات العراقية: اعتقال 5 إرهابيين من ”داعش” فى نينوى شمالى البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة إرهابيين كانوا ينتمون إلى ما يسمى بـ"ولاية نينوى" فى محافظة نينوى شمالى البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوى، نفذت عملية نوعية تضمنت ملاحقة ما تبقى من فلول داعش ضمن محافظة نينوى، بناء على معلومات استخبارية قدمها المواطنون، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين".

وأضافت أن "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالانتماء إلى تلك المجاميع الإرهابية، وكانوا يتقاضون أموالا مقابل انتمائهم"، موضحة أنه "تم تدوين أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية".

من جانب أخر أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.

وأوضحت قوات الشرطة - في بيان اليوم وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أن قوة من اللواء السابع بالفرقة الثانية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في منطقة (العامرية) ببغداد من خلال عملية أمنية بإسناد الجهد الاستخباري.. وأضاف البيان أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهما.

وفي ذات السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اعتقال 4 إرهابيين في ثلاث محافظات (السليمانية، ونينوى، بغداد).