رئيس وزراء العراق يشكر بريطانيا لدعم بغداد في حربها ضد تنظيم داعش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 07:25 مساءً - أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بدعم المملكة المتحدة للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود خصوصا المتعلقة بالتهريب والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد.



جاء ذلك خلال لقاء السوداني اليوم الاثنين مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توجندهات، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد، حسبما ذكر بيان لمكتبه أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأكد السوداني أن مكافحة الفساد مطلب شعبي وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم، منوها بأن الحكومة العراقية أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023 - 2025، معربا عن ترحيبه بتوقيع إعلان النوايا المشترك المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية، ومسوّدة مذكرة التفاهم بين البلدين.



من جانبه، أبدى توجندهات استعداد بريطانيا لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مشيدا بالأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، ودورها في الاستقرار الأمني للعراق.