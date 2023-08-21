أسعار الذهب تستعيد توازنها
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنوك المركزية.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولاراً للأوقية الأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولارات، كما زاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولاراً.
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