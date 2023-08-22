شؤون الأسرى: الاقتحامات والاعتقالات لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، إن السياسة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة، والمتمثلة في الاقتحام اليومي للمخيمات والقرى والمدن، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله وتضحياته لنيل حريته الكاملة.

وأضاف فارس: «المشهد الذي أصبحنا نستيقظ عليه يوميا، كما هو الحال الليلة الماضية وفجر اليوم في قرى الخليل ورام الله ونابلس وجنين، يدلل بشكل قاطع على أن من يدير دولة الاحتلال عصابة متطرفة من الحاقدين، الذين يجدون في الشعب الفلسطينية فريستهم ومبتغاهم لإشباع رغباتهم الانتقامية والإجرامية، ووصول المدعوين بن غفير وسموترتش إلى سلطة الحكم، وتسلمهما وزارتين رئيسيتين في منظومة الاحتلال، يكشف الوجه الحقيقي لهذه العصابة الصهيونية».

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى «الحقيقة تقول إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو، هي امتداد حقيقي لكافة الحكومات الإسرائيلية السابقة، وكافة السياسات التي صدرت عنها كانت على امتداد لمسلسل الأجرام منذ بداية الاحتلال حتى اليوم، والفرق الوحيد الذي تمتاز به الحكومة الحالية أنها تمارس الجريمة علنا وبوقاحة».

ولفت فارس، إلى أن الاعتقالات اليومية بالعشرات، وما يرافقها من اقتحام للبيوت وترهيب الأطفال والنساء والتنكيل بهم، وممارسة القتل والاعتقال، يولد البطولات الحقيقية للفتية والشبان الفلسطينيين، الذين لن تزيدهم هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية، إلا مزيدا من الصمود والمقاومة ضد هذا الاحتلال البغيض.