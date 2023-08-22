اشتية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:34 مساءً - طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف اشتية في بيان صحفي، اليوم، أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه، وآخرها استشهاد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً) من بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وتقدم اشتية بالتعازي والمواساة من والدي الشهيد، وعائلته، وأهالي بلدته، متمنياً الشفاء العاجل للشاب الجريح عميد الجاغوب الذي أصيب بجروح خطيرة بالرأس خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس مساء أمس الإثنين.