الأمانة العامة للجامعة العربية تحيي يوم الصحة العربي تحت شعار ” تأثير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:27 مساءً - بمناسبة يوم الصحة العربي، الموافق يوم 4 سبتمبر من كل عام، توافقاً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب في سبتمبر من عام 1976، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفال تحت شعار "تأثير تغير المناخ على الصحة"، وذلك يوم 7 سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وصرحت السفيرة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اختيار هذا الشعار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية (58) التي انعقدت في مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،...

وأشارت د. أبو غزالة إلى أن الاحتفال سيشهد مشاركة كل من معالي وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار- رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ومعالي وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاستاذ عبد الحق سايحي- رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، كما يشهد الاحتفال مشاركة السيد جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ ، بالإضافة الى مشاركة وزارات الصحة للدول العربية الأعضاء، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية، وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة.