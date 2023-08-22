ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات الامريكية.

وصعد السعر الفوري للذهب 5ر0 بالمائة إلى 50ر1902 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 5ر0 بالمائة إلى 30ر1932 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار 2ر0 بالمائة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 3ر0 بالمائة إلى 24ر23 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2ر1 بالمائة إلى 920 دولارًا، وزاد البلاديوم 5ر1 بالمائة إلى 14ر1264 دولار.