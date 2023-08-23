الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولار

الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولاراستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة، وتراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" بأن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1900.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، مبتعداً أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.04 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولار.