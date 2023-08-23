الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد اجتماع تنسيقي عربي للإعداد والتحضير للدورة الثالثة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:31 مساءً - عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 23/8/2023 اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها بتاريخ 5/9/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ترأس الاجتماع سعادة السفير/ محمد عُرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري). وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية. وتم خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين علماً بالتحضيرات الجارية الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني من اجل الحصول على نتائج ايجابية تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية واليابان.

وأفاد السفير منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري تأسس بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2013، وعُقدت الدورة الأولى لهذا الحوار عام 2017 بمقر الأمانة العامة وعُقدت الدورة الثانية عام 2021 عبر الاتصال المرئي.