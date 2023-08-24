البرهان يظهر علنا وسط جنود الجيش: نحن نقاتل من أجل السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 10:30 صباحاً - قال بيان صادر عن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر علنا للمرة الأولى منذ بدء الحرب خارج مقر قيادة الجيش ومجمع وزارة الدفاع، حيث تفقد البرهان القاعدة العسكرية بوادي سيدنا في أم درمان.

ولم يظهر البرهان – المتمركز في المجمع الذي يضم مقر قيادة الجيش في الخرطوم – في مقاطع فيديو منذ أسابيع، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على العديد من المناطق بالعاصمة خارج قواعد الجيش.

وقال البرهان خلال ظهوره وسط قوات الجيش السوداني، في منطقة وادي سيدنا العسكرية: «نحن نقاتل من أجل السودان، ليس من أجل شخص أو جهة أو فئة، وأنا هنا لأبلغكم تحيات مجلس القيادة».

وأثنى على أداء جنود الجيش السوداني وشجاعتهم خلال المعارك، مؤكدا أن المواطنين يتابعون جهودهم.

وأظهر الفيديو استجابة الجنود لكلمته، بإطلاق الهتافات والصيحات الحماسية.

كما تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أخرى للبرهان أثناء وجوده بين عدد من المواطنين في مدينة أم درمان.

من جهة أخرى، رحبت قوات الدعم السريع، أمس الأربعاء، بانضمام مجموعة جديدة من قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار بولايتي شرق وجنوب دارفور.

وأفاد بيان للدعم السريع، بأن القوة الجديدة تتكون من 163 ضابطاً و2500 من ضباط الصف والجنود. معتبرا أن انحيازها ومن سبقوها لما قالت إنه خيار الشعب السوداني المتطلع للحرية والسلام والعدالة، يشكل إضافة نوعية لقواتها.