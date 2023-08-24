الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة أمام المجلس الثوري لحركة فتح اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 01:31 مساءً - من المقرر أن يعقد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الخميس، دورته الـ11، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث التطورات السياسية وتصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة تيسير نصر الله في تصريحات صحفية، اليوم، إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة حول آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن دورة المجلس الثوري ستبحث الأوضاع التنظيمية للحركة، ووضع آليات تنفيذية لإجراء تغييرات في الوضع التنظيمي لحركة فتح ومفوضياتها، وعقد المؤتمر الثامن للحركة، وتصاعد عدوان الاحتلال، والتحركات الإقليمية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.