رئيس البرلمان العربى يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع ”بريكس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.



وقال العسومي - فى بيان اليوم الخميس، إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.. معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول بريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

من جهته أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.

وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة (بريكس)، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة (بريكس) .

وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى (بريكس) سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.