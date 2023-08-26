وزير الزراعة اللبنانى: نعمل على إغلاق الصيدليات الزراعية التى تبيع منتجات فاسدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 04:21 مساءً - أشار وزير الزراعة فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور عباس الحاج حسن إلى أن الوزارة تعمل منذ أربع سنوات على مشروع مع منظمة الفاو لمواكبة موضوع الأدوية الفاسدة ومكافحته، كما تقوم دائما بجولات برفقة المديرية العامة لأمن الدولة والقضاء المختص لإغلاق كل الصيدليات الزراعية غير المرخصة المتواجدة فى العديد من المناطق والتي تبيع أدوية فاسدة وسامة. وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

وأكد حسن أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وبجهود كبيرة، وراسلت كل القوى والقيادات الأمنية، بما فيها قيادة الجيش، للتشدد وضبط الحدود فيما خص تهريب الخضار والفاكهة باتجاه لبنان وذكرت موضوع تهريب المبيدات والأسمدة، وفي كتاب إلى وزير العدل خاطبت (الوزارة) المدعى العام التمييزى أن يعتبر هذا الأمر إخبارا لدى النيابة العامة والتحرك، لما لهذا الأمر من أضرار فادحة على المنتج اللبناني والمزارع". وكشف الوزير الحاج حسن أن فرق الوزارة نفذت فجر اليوم كشفا فى مختلف المناطق اللبنانية بمؤازرة أمن الدولة والقضاء المختص وتم ضبط عدد من المنتجات الزراعية غير اللبنانية حماية للمنتج اللبناني.