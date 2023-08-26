174 كلية إعلام تشارك في الدورة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 04:21 مساءً - يعقد مؤتمر الكونجرس العالمي للإعلام دورته الثانية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات وتُنظمه مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والأكاديميين العالميين وعدد كبير من طلبة كليات الإعلام في 174 جامعة محلية وعالمية.

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" إن عددا كبيرا من طلبة كليات الإعلام في 24 جامعة محلية و19 جامعة خليجية و47 جامعة عربية و84 جامعة أجنبية سيشاركون في ورش عمل ضمن فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات عبر التغلب على التحديات التي تواجهها ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الأخر في وجدانهم من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام.

وتستهدف الورش تعريف الطلاب على تكنولوجيا الإعلام وأدواته و"كيف تكون إعلاميا ناجحا تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره".

جدير بالذكر أن "الكونجرس العالمي للإعلام 2023" سيناقش على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

ويوفر الكوجغرس العالمي للإعلام 2023، منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام وضمان استدامته ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.