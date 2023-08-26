الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب

الذهب ينهي الأسبوع على مكاسبحققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، بعد كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول.

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للذهب انخفضت 0.2 في المائة إلى 1914.16 دولار للأونصة عند الإغلاق.. لكن المعدن النفيس سجل مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 1.38 في المائة.

وحقق الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على مكاسب بنسبة 6.60 في المائة عند 24.2 دولار للأونصة وارتفع البلاتين بنسبة 3.83 في المائة إلى 944.72 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 2.6 في المائة إلى 1223.28 دولار للأونصة.