الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب
حققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، بعد كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للذهب انخفضت 0.2 في المائة إلى 1914.16 دولار للأونصة عند الإغلاق.. لكن المعدن النفيس سجل مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 1.38 في المائة.
وحقق الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على مكاسب بنسبة 6.60 في المائة عند 24.2 دولار للأونصة وارتفع البلاتين بنسبة 3.83 في المائة إلى 944.72 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 2.6 في المائة إلى 1223.28 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.