وزير الخارجية العراقى يثمن موقف الحكومة الدنماركيَّة بتقديم قرار يجرم حرق القرآن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 08:25 مساءً - ثمن وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التى قامت بها، عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم/ السبت/ أن ذلك جاء خلال تبادل للرسائل بين وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين ونظيره الدنماركى لارس لوكه راسموسن .



وأكد حسين احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها فى الدستور الدنماركيّ، إلا أن ذلك لا يعطى الحق فى ازدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة، التى تحوز على احترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، مشيرا إلى أنَّ هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلمى فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة.



من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركى أنَّ مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هى ركيزة للديمقراطيَّة الحرة، مُشيراً إلى أنَّ لدى حكومة بلاده نموذجا لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم، وسائر الكتب السماوية.