الصحة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة تحقيق في وفاة مواطنة برام الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة المواطنة ملك عليان في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتوفيت المواطنة عليان في إحدى المستشفيات الخاصة برام الله الخميس الماضي.

وقالت الوزيرة الكيلة خلال لقائها بعائلة المرحومة بأن لجنة التحقيق ستباشر عملها ابتداء من يوم غد الاثنين لمعرفة ظروف وفاة المواطنة.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ والمستشارة القانونية أروى التميمي.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، نظمت عائلة ملك عليان وصديقاتها وقفة أمام مبنى وزارة الصحة في البيرة، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة ملك عليان، ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.

وقال والد ملك عليان إن” العائلة تقدمت بشكوى لوزارة الصحة حول وفاة ابنته بعد ولادة طبيعية في مستشفى خاص برام الله”، مبينًا أن الوزارة قررت تشكيل لجنة تحقيق.

قال والد ملك عليان في حديث للصحفيين إن العائلة “تُطالب بالعدالة لروح ابنته وبعدم تكرار الخطأ الطبي الذي حصل مع ابنته مع ضحايا آخرين”، مؤكدًا أن” ابنته تعرضت “لإهمال” من الطاقم الطبي والممرضين”.

فيما قال زوج ملك، “إنها كانت تشتكي بعد الولادة من سخونة ورجفة إضافة إلى انعدام في الرؤية لمدة ثوان، وأيضًا كانت تسمع أزيزًا في أذنيها، إلا أن الممرضات أبلغنها بأن هذه أعراض عادية بعد الولادة الطبيعية”، مبينًا أن الحالة استمرت ولكن تأخر حضور طبيب لفحصها، قبل أن تحضر طبيبة وتكتب لها مسكنًا وخافض حرارة، دون محاولة معرفة سبب هذه الأعراض لمنحها العلاج المناسب على حد قوله.

وقال زوج ملك “إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من الممرضات حتى عندما حاولوا الاطمئنان على طفلتهم في الحاضنة”.