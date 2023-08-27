رئيس الوزراء العراقى يؤكد رغبة الحكومة فى مد جسور التعاون الاقتصادي مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 05:25 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، لبحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، وأكد الجانبان الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات.