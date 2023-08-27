العراق.. اعتقال داعشى يقوم بجمع المعلومات عن عناصر الأمن بفندق فى بغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أعلنت السلطات العراقية، الأحد، اعتقال عنصر ينتمى إلى تنظيم داعش فى أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضى بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.

ورغم أن السلطات العراقية أعلنت "انتصارها" على التنظيم المتطرف فى نهاية عام 2017، إلا أن الخلايا المتشددة تواصل مهاجمة عناصر الجيش والشرطة بشكل متقطع، لا سيما فى المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.

واعتقل الرجل "فى أحد فنادق بغداد" فى جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذى يعبر العاصمة، بحسب ما جاء فى بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.

وأورد البيان الرسمى أنه تم اعتقال الشخص المذكور "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتى تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى" وعاصمتها مدينة الموصل، لافتا إلى أنه "اعترف" بانتمائه "إلى عصابات داعش الإرهابية".

ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق التى تم توقيفه فيه.

وسيطر تنظيم داعش فى عام 2014 على مناطق شاسعة فى العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم فى البلدين فى عامى 2017 و2019 على التوالي.

وأكد مسؤول عسكرى عراقى كبير فى مارس الماضى أن تنظيم داعش لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط فى العراق.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر فى يوليو أن "عمليات مكافحة الإرهاب التى تقوم بها القوات العراقية استمرت فى الحد من أنشطة تنظيم داعش، الذى حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".

واضاف أن "عمليات" المتشددين "اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات فى المراكز الحضرية أقل تكرارا".

وبحسب التقرير، فإن البنية الرئيسية "لتنظيم داعش لا تزال تقود ما بين 5000 و7000 فرد فى جميع أنحاء العراق وسوريا، معظمهم من المقاتلين".