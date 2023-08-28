سفير الكويت ببريطانيا: زيارة ولي العهد للمملكة تفتح آفاقا جديدة للتعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:24 مساءً - أكد سفير الكويت لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية بدر العوضي، أن زيارة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، ستعزز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. وفق"كونا".

وأضاف السفير العوضي، إن زيارة ولي العهد من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلدنا الحبيب الكويت وقيادته السياسية العليا بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية".

وتابع أن الزيارة التاريخية والمهمة لولي العهد - التي تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، كما سيشارك ولى العهد خلال الزيارة فى احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه .

وأوضح السفير العوضي أن الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة هو تجسيد حي لحجم العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين ومثال واضح يشار إليه بالبنان كنموذج مشرق للتعاون الاقتصادي بين الدول الهادف للبناء والتنمية والسلام.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه الحكومة والقيادة البريطانية باستقبال سمو ولي العهد حفظه الله وبالعمل يدا بيد مع الجانب الكويتي لتحقيق النتائج العامة والمرجوة من هذه الزيارة التي ستسهم من دون شك في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي ربطتهما خلال الحقب والعقود الماضية وصولا إلى مرحلة تاريخية امتدت أكثر من 124 عاما.

وأكد السفير العوضي أن بريطانيا حكومة وشعبا تثمن عاليا الدور المميز والهام الذي يؤديه سمو ولي العهد حفظه الله في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين لاسيما بعد مشاركة سموه التاريخية في مراسم العزاء التي أقيمت في بريطانيا لوفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في أكتوبر الماضي ومراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في مايو الماضي.