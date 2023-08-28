البرهان: الحرب في السودان أوشكت على النهاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:24 مساءً - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى قاعدة فلامنجو البحرية لتفقد القوات المسلحة بمنطقة البحر الأحمر العسكرية.

وأكد البرهان في كلمة له أن الجيش السوداني قادر على أن يحسم المعركة، قائلا: «الحرب في السودان أوشكت على نهايتها والجيش قادر على إنهاء التمرد».

ونفى البرهان خروجه من العاصمة الخرطوم عبر صفقة مع من وصفهم بـ«المتمردين»، موضحا: «لم أخرج من الخرطوم عبر صفقة لكن خروجي تم بترتيب من الجيش السوداني»، مشددا على أن الجيش السوداني مستمر في القتال.

وأضاف: «نكرس كل وقتنا لإنهاء التمرد وإنهاء هذه المحنة والخروج منها أقوياء»، متابعا: «نحن نقاتل وحدنا ونعتمد على أنفسنا، ولن نتفق مع الخونة الذين بدأوا الحرب بكذبة».

وأكد البرهان: «كل الشعب السوداني يقف مع الجيش، وسنهزم هذا التمرد وهذه الخيانة، وهؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا».

وكان البرهان قد وصل أمس الأحد إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر التي تم اتخاذها كعاصمة إدارية بديلة عن الخرطوم، في خروج نادر له من العاصمة منذ اندلاع الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر.